Семь человек пострадали после удара ВСУ по АЗС в Брянской области

В Брянской области ранены семь человек после удара ВСУ по АЗС в Стародубе. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в Telegram. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск. Также в результате атаки осколками были повреждены пять гражданских автомобилей.