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За шесть часов над регионами России сбили 67 украинских БПЛА

Российские системы ПВО в течение шести часов, с 14:00 до 20:00 по Москве, сбили 67 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями и Московским регионом.

До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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