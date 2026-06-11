В Волгограде МЧС эвакуирует жильцов 9-этажки на ул. Богомольца

В Тракторозаводском районе Волгограда сотрудники регионального управления МЧС эвакуируют жильцов дома № 1 по ул. Богомольца. Как сообщает ИА «Высота 102», экстренные меры принимаются спасателями в связи с пожаром.
— По предварительной информации, происходит горение домашних вещей в квартире на 6 этаже девятиэтажного дома. Пожарно-спасательные подразделения на месте, производится эвакуация, — оперативно сообщили в пресс-службе Главка МЧС России по Волгоградской области.
Обстоятельства происшествия уточняются. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.
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