Вода с запахом болота: Жители кубанского района месяцами живут в режиме «коммунальной лотереи»

Зимой ситуация, по словам одной из жительниц, была ещё тяжелее: в январе краны пересыхали почти каждый день. Последний крупный перебой в «Успенском Водоканале» объяснили тем, что систему забора воды из реки забило илом. На жалобы местные, как они говорят, чаще получают отписки. В итоге за воду платят регулярно, а получают её по принципу «повезёт — не повезёт».