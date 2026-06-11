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Прокуратура открыла горячую линию после обстрела ВСУ Белой Берёзки

Прокуратура Брянской области контролирует соблюдение прав жителей посёлка Белая Берёзка, чьё имущество пострадало после удара ВСУ из РСЗО «Град». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Life.ru

Там заявили, что взаимодействуют со всеми структурами, чтобы пострадавшим оперативно оказали помощь. Для обращений также запустили горячую линию. Звонки принимаются по телефону: +7 (962) 138−15−15.

До этого стало известно, что число жертв атаки ВСУ на посёлок Белая Берёзка в Брянской области возросло до двух. Как сообщил Егор Ковальчук, удар, нанесённый из РСЗО «Град», оказался смертельным для ещё одного мужчины, несмотря на все усилия врачей.

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