Цена свободы 390 ₽: в Волгограде поймали студентку-помощницу аферистов

Как выяснили следователи, в марте 2026 года студентке одного из колледжей областного центра в мессенджере неизвестный предложил подзаработать. Для этого 16-летней девушке нужно было только предоставить свои банковские реквизиты, а после поступления денег на счет — перевести их дальше по указанию заказчика. Студентка так и поступила, за что получила награду в 390 рублей. Таким образом она стала участницей мошеннической схемы.