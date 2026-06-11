Цена свободы 390 ₽: в Волгограде поймали студентку-помощницу аферистов

Сотрудники полиции города-героя вместе с коллегами из Николаевского района разыскали пособницу телефонных мошенников, которая позволила за вознаграждение пользоваться своим банковским счетом для махинаций. Подробностями дела поделились в главке МВД по Волгоградской области.
Как выяснили следователи, в марте 2026 года студентке одного из колледжей областного центра в мессенджере неизвестный предложил подзаработать. Для этого 16-летней девушке нужно было только предоставить свои банковские реквизиты, а после поступления денег на счет — перевести их дальше по указанию заказчика. Студентка так и поступила, за что получила награду в 390 рублей. Таким образом она стала участницей мошеннической схемы.
Вычислив пособницу аферистов, полицейские задержали ее в Николаевском районе и возбудили в отношении нее уголовное дело. На время расследований в качестве меры пресечения фигурантку оставили дома под подпиской о невыезде. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
А дело организаторов модельного лжеагентства уже ушло в суд — теперь он решит судьбу четверых молодых людей, которые обманывали волгоградцев.