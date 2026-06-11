«Был тихий, все вынюхивал»: раскрыты подробности об убившем мужчину под Москвой подростке

16-летний подросток, задержанный по подозрению в убийстве 55-летнего мужчины и покушении на убийство его 13-летнего сына в частном доме в Наро-Фоминском районе Московской области, пытался разузнать побольше информации о жизни своей жертвы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
У убитого был небольшой бизнес по продаже рыболовных снастей, и подросток помогал ему в делах.
— Он работал у него на участке месяц, был тихий и все вынюхивал. Странный очень парень, — заявил источник.
По предварительным данным, у нападавшего мог быть сообщник, который также находился в доме во время нападения. Дверь в кабинете погибшего была выбита, в доме вещи были раскиданы. Рассматривается версия о возможном ограблении, говорится в публикации.
Подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. После этого он уехал на машине потерпевшего. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины. Следователи выясняют его мотивы.