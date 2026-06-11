Гулявший во дворе пятилетний ребенок пострадал при ударе дрона в Брянской области

— От украинских фашистов снова страдают дети. В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребенок. Мальчик просто гулял во дворе. Медики оказали ему помощь, он госпитализирован, — написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАКС.