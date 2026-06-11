Петербуржец отсудил у клиники 10 млн после смерти матери из-за ошибки врачей

Экспертиза показала, что во время вмешательства была повреждена межрёберная артерия. Из-за кровотечения и нехватки кислорода у женщины произошло поражение головного мозга. Сам врач настаивал, что пациентка давно болела раком, а после операции якобы чувствовала себя нормально, но позже пожаловалась на боли, после чего у неё остановилось сердце.