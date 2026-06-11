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С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 человек

С начала военной операции на Украине в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель, а почти 4000 человек были ранены. За этот период территория области подверглась атакам более 55 тыс. раз с использованием ствольной артиллерии, РСЗО и беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

С начала военной операции на Украине в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель, а почти 4000 человек были ранены. За этот период территория области подверглась атакам более 55 тыс. раз с использованием ствольной артиллерии, РСЗО и беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Врио губернатора также рассказал, что жителям, оставшимся в населенных пунктах с тяжелой оперативной обстановкой, оказывают помощь. Также будут возобновлены выплаты владельцам поврежденного при атаках транспорта.

«Средства в ближайшее время — это до конца июня — придут, и мы обязательно возобновим полностью выплату по всем пострадавшим автомобилям, любому автотранспорту», — рассказал господин Шуваев в интервью ГТРК «Белгород» (видео врио губернатора опубликовал у себя в Telegram).

В ноябре 2025 года бывший губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что с начала боевых действий в регионе погибли 409 мирных жителей, около 3 тыс. — получили ранения.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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