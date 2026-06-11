С начала СВО в Белгородской области погибли более 500 человек

С начала военной операции на Украине в 2022 году в Белгородской области погиб 541 мирный житель, а почти 4000 человек были ранены. За этот период территория области подверглась атакам более 55 тыс. раз с использованием ствольной артиллерии, РСЗО и беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.