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Интервалы движения поездов на Кольцевой линии увеличились из-за человека на путях

На Кольцевой линии Московского метрополитена временно возросли интервалы движения поездов против часовой стрелки в связи с падением человека на рельсы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На Кольцевой линии Московского метрополитена временно возросли интервалы движения поездов против часовой стрелки в связи с падением человека на рельсы. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения против часовой стрелки из-за человека на пути, — передает Telegram-канал ведомства.

В 21:29 в Дептрансе сообщили, что ввели движение составов в график.

8 июня человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии, в результате чего на участке от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» полностью прекратилось движение поездов. Позднее СМИ сообщили, что упавший на рельсы человек погиб.