Интервалы движения поездов на Кольцевой линии увеличились из-за человека на путях

8 июня человек упал на пути на одной из станций Замоскворецкой линии, в результате чего на участке от станции «Алма-Атинская» до станции «Орехово» полностью прекратилось движение поездов. Позднее СМИ сообщили, что упавший на рельсы человек погиб.