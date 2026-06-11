После убийства стюардессы в ОАЭ завели дела на двух петербургских полицейских

Напомним: подозреваемого в убийстве петербургской стюардессы в Дубае арестовали. По версии следствия, в середине декабря он зарезал бывшую возлюбленную, нанеся ей множество ножевых ран, после чего улетел в Россию, где его и нашли. Сначала мотивом считали ревность. Но теперь выяснились новые жуткие обстоятельства, и следователи уверены: расправа была не спонтанной, а тщательно продуманной и жестокой. Мужчина выслеживал жертву в Дубае несколько дней — девушка прилетела туда на собеседование в международную авиакомпанию. Он следил за отелем, где она остановилась, и дважды пытался пробраться в её номер. Сам удар пришёлся на 18 декабря. Злоумышленник набросился на бывшую пассию и нанёс не меньше 15 ударов ножом. Но даже после смерти он не успокоился: достал заранее приготовленные ножницы, отрезал ей волосы, а потом залил тело зелёнкой.