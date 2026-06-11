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Площадь пожара в жилом МКД на севере Волгограда составила 50 квадратов

Волгоградские пожарные оперативно справились с возгоранием в многоквартирном 9-этажном доме на ул. Богомольца. Об.

Волгоградские пожарные оперативно справились с возгоранием в многоквартирном 9-этажном доме на ул. Богомольца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, о возгорании в МКД стало известно вечером 11 июня. В ведомстве уточняли, что возгорание произошло в одной из квартир, расположенных на шестом этаже дома. Спасатели эвакуировали жильцов.

Площадь пожара, по уточненным данным, составила в жилом доме 50 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 20.41 по мск.

— В 20.45 — ликвидация пожара на площади 50 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС.

Причину происшествия установят специалисты. Информация о возможных пострадавших уточняется.

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