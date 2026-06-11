В Калининграде нарушивший ПДД автомобилист столкнулся с пассажирским автобусом

ДТП случилось в 17 часов 55 минут на проспекте Победы в районе д. 191. Водитель «Мицубиси» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автобусу «Лиаз». В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек. Предварительно, никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал. Спровоцировавший ДТП автомобилист получил телесные повреждения.