В Калининграде нарушивший ПДД автомобилист столкнулся с пассажирским автобусом

В четверг вечером в Калининграде произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса. Аварию спровоцировал нарушивший ПДД водитель легковушки. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 17 часов 55 минут на проспекте Победы в районе д. 191. Водитель «Мицубиси» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автобусу «Лиаз». В момент ДТП в салоне автобуса находилось 10 человек. Предварительно, никто из пассажиров маршрутного транспортного средства не пострадал. Спровоцировавший ДТП автомобилист получил телесные повреждения.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
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