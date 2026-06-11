Самолёт Turkish Airlines снёс вышку связи при посадке в аэропорту Антальи

Ранее самолёт «Уральских авиалиний», который должен был лететь из Челябинска в Анталью, экстренно сел в Сочи. Причина — одной из пассажирок внезапно стало плохо. Бортпроводники пытались помочь женщине прямо на месте, но этого оказалось мало — её всё равно пришлось госпитализировать. Как только лайнер приземлился, пассажирку передали бригаде скорой. Что именно с ней случилось, в компании не уточнили.