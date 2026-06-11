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Упавший на рельсы на Кольцевой линии метро пассажир выжил

Пассажир Московского метрополитена, который упал на рельсы на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, выжил. В данный момент врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

Пассажир Московского метрополитена, который упал на рельсы на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, выжил. В данный момент врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.

— Пассажир упал на рельсы на станции «Октябрьская». Он выжил, ему оказывают медпомощь, — передает Telegram-канал агентства.

Из-за падения человека на пути временно возросли интервалы движения поездов против часовой стрелки на Кольцевой линии. На данный момент движение составов уже ввели в график.

Похожий инцидент произошел 1 июня: человек упал на рельсы на южном участке Калужско-Рижской линии московского метрополитена, из-за чего временно увеличились интервалы движения составов. Позднее стало известно, что упавший на рельсы юноша выжил и его доставили в больницу в Коммунарке.