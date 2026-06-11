Упавший на рельсы на Кольцевой линии метро пассажир выжил

Пассажир Московского метрополитена, который упал на рельсы на станции «Октябрьская» Кольцевой линии, выжил. В данный момент врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на осведомленный источник.