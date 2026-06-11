Итальянка получила 18 лет за убийство мигранта, укравшего у неё сумку

История произошла в сентябре 2024 года в Виареджо. 67-летняя владелица пляжного бизнеса на внедорожнике догнала бездомного выходца из Марокко после кражи. По версии следствия, женщина не просто пыталась остановить грабителя. Она несколько раз переехала его автомобилем, после чего пострадавшего доставили в больницу. Спасти мужчину не удалось.