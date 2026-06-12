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Подросток утонул при переправе через Волгу на самодельном плоту в Самарской области

Следователи проводят проверку из-за ЧП на Волге в Самарской области, где погиб 15-летний подросток.

Источник: Центральное МСУТ СК России

В четверг, 11 июня 2026 года, на Волге в Самарской области произошло ЧП. Двое подростков решили переплыть реку на самодельном плоту, но приключение обернулось трагедией. Один из парней погиб.

«Предварительно установлено, что днем 11 июня двое 15-летних подростков смастерили плот и попытались пересечь реку в протоке Воложки вблизи села Рождествено Волжского района. В процессе переправы они оказались в воде», — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Заплыв на самодельном плоту подростки устроили без спасательных жилетов. Когда они оказались в воде, один из парней не смог выплыть и утонул. В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.