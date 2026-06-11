Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка с фрагментами панорам обороны Севастополя вызвала ажиотаж

В Севастополе выставка «Рубо. 170», открывшаяся в четверг в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения города, собрала более 500 посетителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя музея.

Источник: Life.ru

«Ажиотаж был большой, очень много людей хотели увидеть и уцелевшие фрагменты (панорамы “Оборона Севастополя 1854−1855 годов”. — Прим. Life.ru), и фрагменты панорамы Рубо. Очень большой интерес, многие приходили целыми семьями, чтобы показать детям. Выставку посетили более чем полтысячи человек с 14:00 до 18:00», — заявили в музее.

Напомним, в ночь на 10 июня украинский беспилотник самолётного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». После атаки начался масштабный пожар. По словам директора Музея обороны Севастополя, здание горело 13 часов, и всё это время сохранялась угроза обрушения купола. Как утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова, фрагменты панорамы Франца Рубо в музее «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» чудом уцелели после атаки ВСУ. В момент атаки они находились не в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше