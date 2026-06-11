Выставка с фрагментами панорам обороны Севастополя вызвала ажиотаж

Напомним, в ночь на 10 июня украинский беспилотник самолётного типа ударил по панораме «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». После атаки начался масштабный пожар. По словам директора Музея обороны Севастополя, здание горело 13 часов, и всё это время сохранялась угроза обрушения купола. Как утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова, фрагменты панорамы Франца Рубо в музее «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» чудом уцелели после атаки ВСУ. В момент атаки они находились не в основном здании, а готовились к экспозиции «Рубо. 170» в филиале музея.