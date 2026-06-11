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Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, Вооружёнными силами Украины (ВСУ) предпринимается попытка нанесения массированного удара беспилотными летательными аппаратами по территории Херсонской области. Об этом он написал в своём канале на платформе «Макс».

Источник: Life.ru

«Опасность по БПЛА Херсонская область — противник предпринимает попытку массовой атаки БПЛА», — уточнил Сальдо.

Ранее пятилетний мальчик пострадал в результате атаки FPV-дрона в Климовском районе Брянской области. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, ребёнок гулял во дворе, когда произошёл инцидент. Мальчику оказана медицинская помощь, он находится в больнице.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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