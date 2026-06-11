Херсонская область подвергается попытке массовой атаки дронов со стороны ВСУ

«Опасность по БПЛА Херсонская область — противник предпринимает попытку массовой атаки БПЛА», — уточнил Сальдо.
Ранее пятилетний мальчик пострадал в результате атаки FPV-дрона в Климовском районе Брянской области. По словам врио губернатора региона Егора Ковальчука, ребёнок гулял во дворе, когда произошёл инцидент. Мальчику оказана медицинская помощь, он находится в больнице.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше