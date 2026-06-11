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В Самарской области подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. В Самарской области двое подростков пытались переправиться на самодельном плоту через реку, один из несовершеннолетних погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Предварительно установлено, что днем 11 июня двое 15-летних местных жителей смастерили плот и в протоке Воложки реки Волга вблизи села Рождествено Волжского района пытались пересечь реку. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.