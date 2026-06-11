В Самарской области подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту

«Предварительно установлено, что днем 11 июня двое 15-летних местных жителей смастерили плот и в протоке Воложки реки Волга вблизи села Рождествено Волжского района пытались пересечь реку. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении.