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Юноша на рыбалке упал на острый стебель камыша и чуть не умер из-за раны

Во время рыбалки на озере Линево в Саратовской области в четверг, 11 июня, юноша упал с 1,5-метрового мостика в прибрежные заросли, и один из жестких стеблей сухого камыша вонзился в область левой подмышечной впадины. После этого юноша почувствовал резкую боль и сразу начал задыхаться. Его друг сразу же вызвал скорую помощь, благодаря чему пострадавшего удалось спасти.

Во время рыбалки на озере Линево в Саратовской области в четверг, 11 июня, юноша упал с 1,5-метрового мостика в прибрежные заросли, и один из жестких стеблей сухого камыша вонзился в область левой подмышечной впадины. После этого юноша почувствовал резкую боль и сразу начал задыхаться. Его друг сразу же вызвал скорую помощь, благодаря чему пострадавшего удалось спасти.

Во время рентгенографии врачи обнаружили, что у пациента развился левосторонний пневмоторакс, при котором воздух скапливается в плевральной полости, сдавливает легкое и не дает ему работать. Мальчику срочно поставили дренаж.

По словам представителей Балаковской городской клинической больницы, куда доставили пострадавшего, ситуация осложнялась тем, что камыш вонзился в подмышечную впадину — сложнейшую анатомическую зону, где проходят магистральные кровеносные сосуды и нервные стволы. Стебель не повредил жизненно важные структуры, поэтому ревизия самой раны не потребовалась — ее обработали антисептиками, передает Telegram-канал медучреждения.

13 мая подросток умер в филиале клиники «Новомед» в Новороссийске после того, как ему ввели сильнодействующие антибиотики. Причиной смерти несовершеннолетнего могла стать неправильная дозировка препарата.