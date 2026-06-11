Юноша на рыбалке упал на острый стебель камыша и чуть не умер из-за раны

Во время рыбалки на озере Линево в Саратовской области в четверг, 11 июня, юноша упал с 1,5-метрового мостика в прибрежные заросли, и один из жестких стеблей сухого камыша вонзился в область левой подмышечной впадины. После этого юноша почувствовал резкую боль и сразу начал задыхаться. Его друг сразу же вызвал скорую помощь, благодаря чему пострадавшего удалось спасти.