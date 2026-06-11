В Саратове арестовали пособницу телефонных мошенников

САРАТОВ, 11 июня. /ТАСС/. Суд принял решение поместить под стражу пособницу телефонных мошенников в Саратове, которая подозревается в хищении 4,5 млн рублей у женщины. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.
«В Саратове заключена под стражу пособница телефонных мошенников, подозреваемая в хищении 4,5 млн рублей у местной жительницы», — отмечается в сообщении.
По информации ГУ МВД, в отдел полиции обратилась 55-летняя жительница Гагаринского района Саратова. Она сообщила, что 6 марта ей позвонил неизвестный и убедил в необходимости «задекларировать» имеющиеся денежные средства, поскольку якобы есть вероятность попадания фальшивых купюр и необходимо «проверить их на подлинность». Женщина сняла со вклада 4,5 млн рублей и передала их возле своего дома в поселке Дубки лжесотруднице инкассации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Саратову установили личность пособницы мошенников. Ей оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница Самарской области. Женщина была задержана на территории соседнего региона и доставлена в территориальный отдел полиции.
Она пояснила, что нашла подработку в одном из мессенджеров. По условиям «работодателя», требовалось выезжать на адрес и забирать у клиентов документы. За выполнение своих обязанностей подозреваемая получила 15 тыс. рублей. Фигурантка была задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.