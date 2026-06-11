В Саратове арестовали пособницу телефонных мошенников

По информации ГУ МВД, в отдел полиции обратилась 55-летняя жительница Гагаринского района Саратова. Она сообщила, что 6 марта ей позвонил неизвестный и убедил в необходимости «задекларировать» имеющиеся денежные средства, поскольку якобы есть вероятность попадания фальшивых купюр и необходимо «проверить их на подлинность». Женщина сняла со вклада 4,5 млн рублей и передала их возле своего дома в поселке Дубки лжесотруднице инкассации.