Подмосковные Люберцы затопило после сильного ливня

Ранее в Тюмени мощный ливень затопил парковку жилого комплекса «Корней». Под водой оказались десятки премиальных автомобилей, включая BMW, Mercedes и Jaguar. Вода почти полностью накрыла машины, а в соцсетях жители шутили про «аквабайки» из утопленных мотоциклов. Местные говорят, что это не первый подобный случай, и вопросы к ливнёвке и обслуживанию ЖК стали ещё громче.