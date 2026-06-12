Автомобиль проехал на красный и столкнулся с электричкой на станции Лисий Нос

На станции Лисий Нос под Петербургом автомобиль столкнулся с электричкой. Происшествие случилось 11 июня. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после этого ДТП на железнодорожных путях. По предварительным данным, водитель машины выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора в тот момент, когда следовал электропоезд.