Живот «внезапно исчез»: Мать отдала новорождённого ребёнка на съедение собакам в Чехии

Женщину арестовали и предъявили обвинение в особо тяжком убийстве. Она проживала с партнёром в доме его родителей. Соседи подтвердили, что женщина была на позднем сроке беременности, но затем её живот «внезапно исчез». Служебные собаки обыскали мусорные баки в округе, но найти останки не удалось.
В случае признания вины матери грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Жители небольшого города шокированы случившимся.
Ранее в Великобритании полиция задержала группу мигрантов, которых обвиняют в длительном сексуальном насилии над детьми. Под арест попали семеро мужчин 20−21 года. По данным следствия, пятеро из них прибыли в Англию на небольших лодках в 2021—2022 годах.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.