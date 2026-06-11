Живот «внезапно исчез»: Мать отдала новорождённого ребёнка на съедение собакам в Чехии

Женщину арестовали и предъявили обвинение в особо тяжком убийстве. Она проживала с партнёром в доме его родителей. Соседи подтвердили, что женщина была на позднем сроке беременности, но затем её живот «внезапно исчез». Служебные собаки обыскали мусорные баки в округе, но найти останки не удалось.