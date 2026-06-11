Фигуранта дела о пожаре у Финляндского вокзала отправили под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Калининский суд Петербурга отправил под домашний арест одного из учредителей организации, которая арендовала под химическое производство ангар неподалеку от Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, где 8 июня случился пожар, в результате которого четыре человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
«Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Суд избрал домашний арест по 08.08.2026 г.», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что обвиняемый совместно с другими сотрудниками организации не обеспечил соблюдение требований безопасности жизни и здоровья потребителей при производстве, хранении в целях сбыта, а также сбыте товаров и продукции.
«В результате чего не позднее 18 часов 00 минут 08.06.2026 года произошел взрыв химического вещества по указанному адресу, вследствие чего произошло обрушение бетонной конструкции, ограждающей железнодорожные пути Финляндского вокзала от территории АО “Арсенал недвижимость”, — уточнили в объединенной пресс-службе судов.
Фигурант дела был задержан 10 июня, ему предъявлено обвинение. Он вину не признал и ходатайствовал перед судом о домашнем аресте, либо о запрете определенных действий. «Доказательств, что фигурант может скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью не представлено. Самая строгая мера в виде стражи не может быть избрана только исходя из тяжести вменяемого», — пояснили в объединенной пресс-службе судов.
Ранее ТАСС сообщал, что СК предъявил учредителю обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ и направил в суд ходатайство о заключении под стражу.
О происшествии.
Возгорание в ангаре площадью 1 500 кв. м на Минеральной улице произошло вечером 8 июня, горение происходило на площади 400 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось к трем часам ночи. По предварительной версии правоохранителей, его причиной стала детонация паров ацетона. К тушению привлекались 64 человека личного состава МЧС и 15 единиц техники. Из-за пожара пострадала инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале. После разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин. Еще двое мужчин пострадали и были госпитализированы.
По факту случившегося СК изначально возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). 9 июня следователи и полицейские провели обыски в офисе компании, арендовавшей сгоревший ангар, на Большом Сампсониевском проспекте. По делу назначены необходимые экспертизы.