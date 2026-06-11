Фигуранта дела о пожаре у Финляндского вокзала отправили под домашний арест

Возгорание в ангаре площадью 1 500 кв. м на Минеральной улице произошло вечером 8 июня, горение происходило на площади 400 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось к трем часам ночи. По предварительной версии правоохранителей, его причиной стала детонация паров ацетона. К тушению привлекались 64 человека личного состава МЧС и 15 единиц техники. Из-за пожара пострадала инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале. После разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек — двух мужчин и двух женщин. Еще двое мужчин пострадали и были госпитализированы.