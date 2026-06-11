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В Смоленске двое взрослых и подросток госпитализированы после ДТП с маршруткой

В Смоленске в результате ДТП с маршрутным автобусом госпитализированы двое взрослых и подросток. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».

В медицинские учреждения были доставлены мужчина 1970 года рождения с переломами рёбер и пневмотораксом, женщина 1960 года рождения с переломом лопатки, а также подросток 2009 года рождения с ушибом головного мозга.

Водителя маршрутки после оказания медицинской помощи отпустили домой. Ещё несколько пострадавших, включая женщин и несовершеннолетних, направлены на амбулаторное лечение.

Напомним, ДТП произошло 11 июня около 14:40 на Краснинском шоссе. Маршрутка врезалась в дерево после того, как водитель потерял сознание за рулём. В результате аварии погибла одна пассажирка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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