Подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту в Самарской области

В Самарской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 15-летний подросток. Двое несовершеннолетних пытались переплыть реку на самодельном плоту в районе села Рождествено на протоке реки Волга, сообщает Telegram-канал межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.