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Подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту в Самарской области

В Самарской области 15-летний подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту.

Источник: Аргументы и факты

В Самарской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 15-летний подросток. Двое несовершеннолетних пытались переплыть реку на самодельном плоту в районе села Рождествено на протоке реки Волга, сообщает Telegram-канал межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении.

На данный момент следственные органы проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на Кубани 14-летняя девушка утонула при катании на сапборде.