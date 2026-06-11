Подросток погиб при переправе реки на самодельном плоту в Самарской области

В Самарской области произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 15-летний подросток. Двое несовершеннолетних пытались переплыть реку на самодельном плоту в районе села Рождествено на протоке реки Волга, сообщает Telegram-канал межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении.
На данный момент следственные органы проводят проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что на Кубани 14-летняя девушка утонула при катании на сапборде.