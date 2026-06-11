МВД: Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов мидий в Черном море

Гражданина РФ, который находился в международном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, депортировали из Вьетнама. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД РФ во Вьетнаме одного из участников группы, осуществлявшей незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море, — цитирует ее сайт МВД Медиа.
По имеющимся данным, в сентябре 2021 года злоумышленники с использованием транспорта и снаряжения для подводных работ выловили в Цемесской бухте в районе Новороссийска около 4,5 тысяч черноморских мидий.
Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 256 УК России «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Сообщники, за исключением скрывшегося за рубежом фигуранта, были привлечены к уголовной ответственности. Его объявили в международный розыск.
Позже полиция установила, что разыскиваемый находится во Вьетнаме. Там его задержали и поместили в депортационный центр управления общественной безопасности Хошимина.
Была организована депортация обвиняемого. По прибытии в Москву мужчину передали сотрудникам Линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево.
15 мая сообщалось, что власти Польши выдворят в РФ ее гражданина, который может быть связан с организованной преступностью в стране.