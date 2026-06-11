ВСУ нанесли четыре удара по медсанчасти в Энергодаре

Вместе с тем повреждения получили резервные генераторы медсанчасти. После атаки на месте обнаружили обломки дрона.
Ранее Life.ru писал, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали здание спасателей МЧС РФ в Энергодаре Запорожской области. Кроме того, 10 июня БПЛА атаковали здание пожарно-спасательной части в городе Каменка-Днепровская. В результате инцидентов пострадавших выявлено не было.
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