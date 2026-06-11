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ВСУ нанесли четыре удара по медсанчасти в Энергодаре

В Энергодаре в Запорожской области была атакована территория медико-санитарной части № 145. Как сообщил мэр города Максим Пухов, зафиксировано не менее четырёх ударов, в результате которых повреждения получила передвижная акушерская комната, размещённая на базе автомобиля КамАЗ.

Источник: Life.ru

«Сегодня вечером ВСУ атаковали территорию МСЧ № 145. Первый удар — по автомобилю КамАЗ — акушерская передвижная комната. К счастью, пострадавших нет. Всего зафиксировано не менее трёх прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — говорится в заявлении.

Вместе с тем повреждения получили резервные генераторы медсанчасти. После атаки на месте обнаружили обломки дрона.

Ранее Life.ru писал, что беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали здание спасателей МЧС РФ в Энергодаре Запорожской области. Кроме того, 10 июня БПЛА атаковали здание пожарно-спасательной части в городе Каменка-Днепровская. В результате инцидентов пострадавших выявлено не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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