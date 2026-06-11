При обстреле ВСУ Брянской области погибли два человека, ещё два ранены

Ранее беспилотник ВСУ нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранения получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. У девятимесячной пациентки врачи выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет госпитализирована с повреждением бедра.