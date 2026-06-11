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При обстреле ВСУ Брянской области погибли два человека, ещё два ранены

В результате артиллерийского обстрела посёлка Суземка в Брянской области погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Источник: Life.ru

По его словам, среди погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая помощь.

Ранее беспилотник ВСУ нанёс удар по коммерческому объекту в посёлке Разумное Белгородского округа. В результате атаки ранения получили пять гражданских лиц. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних. Детей доставили в областную детскую клиническую больницу. У девятимесячной пациентки врачи выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. Ещё одна девочка пяти лет госпитализирована с повреждением бедра.

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