ВСУ обстреляли Суземку: среди погибших директор заповедника

«Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков. От варварского удара террористов ранены два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь», — написал он в «Максе».