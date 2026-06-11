Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ обстреляли Суземку: среди погибших директор заповедника

Артиллерийский удар по посёлку Суземка Брянской области нанесли Вооружённые силы Украины.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук, в результате обстрела погибли два мирных жителя, ещё двое получили ранения. Среди погибших — директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.

«Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков. От варварского удара террористов ранены два мирных жителя. Они доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь», — написал он в «Максе».