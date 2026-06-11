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Директор заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку

В результате обстрела со стороны ВСУ в Брянской области погибли двое мирных жителей.

Источник: Аргументы и факты

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка в Брянской области погибли два гражданских лица, в том числе директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.

Еще двое местных жителей получили ранения, о чем сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук.

«Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков», — отметил Ковальчук.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытались осуществить массовую атаку беспилотниками на регион.

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