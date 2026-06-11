Директор заповедника погиб при ударе ВСУ по брянскому поселку

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка в Брянской области погибли два гражданских лица, в том числе директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.
Еще двое местных жителей получили ранения, о чем сообщил врио губернатора области Егор Ковальчук.
«Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника “Брянский лес” Александр Никитенков», — отметил Ковальчук.
В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытались осуществить массовую атаку беспилотниками на регион.