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Два человека погибли из-за артиллерийского удара ВСУ в Брянской области

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка Брянской области, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Суземка Брянской области, два мирных жителя погибли, еще два пострадали. Об этом в четверг, 11 июня, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

— Украинские нацисты нанесли удары из артиллерии по поселку Суземка. Погибли двое мирных жителей. Один из погибших — директор Брянского биосферного заповедника «Брянский лес» Александр Никитенков, — написал он в в мессенджере МАКС.

Также ранены два мирных жителя. Их доставили в больницу, где им оказана медпомощь.

В тот же день сообщалось, что в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

6 июня в поселке Белая Березка в Брянской области дрон-камикадзе ВСУ нанес удар по машине, в результате чего пять человек, включая четверых детей, получили серьезные ранения. После произошедшего их доставили в больницу.