«Киевскорежимные вампиры», — сказала дипломат.
Напомним, ВСУ обстреляли АЗС в Стародубе Брянской области. Семь человек получили ранения, среди них 16-летний подросток. Одного пострадавшего доставили в больницу Брянска. Также повреждены пять гражданских автомобилей.
Прошлой ночью Брянская область подверглась массированному налёту беспилотников. Средства противовоздушной обороны зафиксировали и ликвидировали 90 воздушных целей самолётного типа. Известно, что пятилетний мальчик пострадал в результате атаки FPV-дрона в Климовском районе Брянской области. Ребёнок гулял во дворе, когда произошёл инцидент. Позднее региональная прокуратура открыла горячую линию, чтобы проконтролировать соблюдение прав жителей посёлка Белая Берёзка, чьё имущество пострадало после удара ВСУ.
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