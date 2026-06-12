В Калининграде 17-летний подросток выпал из окна

В Калининграде 17-летний школьник выпал из окна пятого этажа. О том, что случилось сегодня в 17:25 на улице Павлика Морозова, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Известно, что подросток упал с высоты пятого этажа прямо на козырек здания придомовой территории.
Прибывшие на место пожарные вместе со спасателями сняли несчастного с козырька, спустили и передали медикам.
Пострадавшего юношу с множественными травмами госпитализирован в детскую областную больницу. Его состояние не уточняется.
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