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В Калининграде 17-летний подросток выпал из окна

Инцидент случился на улице Павлика Морозова.

В Калининграде 17-летний школьник выпал из окна пятого этажа. О том, что случилось сегодня в 17:25 на улице Павлика Морозова, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Известно, что подросток упал с высоты пятого этажа прямо на козырек здания придомовой территории.

Прибывшие на место пожарные вместе со спасателями сняли несчастного с козырька, спустили и передали медикам.

Пострадавшего юношу с множественными травмами госпитализирован в детскую областную больницу. Его состояние не уточняется.

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