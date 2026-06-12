Bloomberg: в США приняли экстренные меры после обнаружения плотоядной мухи

В США впервые за десятилетия выявили заражение животных личинками плотоядной мухи-винтореза Нового Света, в стране приняли экстренные меры, пишет Bloomberg.
«Центры по контролю и профилактике заболеваний США начали принимать экстренные меры против личинок мухи Нового Света после того, как опасная паразитарная инфекция была впервые за десятилетия обнаружена у крупного рогатого скота в стране», — говорится в материале.
Как отмечается, личинки мухи проникают в открытые раны животных и питаются тканями. Это может привести к летальному исходу.
Ранее появилась информация, что в заливе Лонг-Айленд в Нью-Йорке обнаружили плотоядные бактерии.