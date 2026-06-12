Подросток утонул при попытке переплыть реку на плоту в Самарской области

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске на одном из водоёмов пропал 19-летний молодой человек. Свидетели сообщили о его возможной гибели. После поступления информации спасатели выехали к указанному озеру. На месте специалисты оценили обстановку, а полиция направила запрос на привлечение водолазов. Поисковая операция продолжилась на акватории водоёма. Водолазы обследовали участок, где мог исчезнуть молодой человек.