Подросток утонул при попытке переплыть реку на плоту в Самарской области

По предварительным данным, двое 15-летних местных жителей сделали плот и попытались пересечь протоку реки Волги. Во время переправы подростки оказались в воде.
«Предварительно установлено, что днём 11 июня 2026 года двое 15-летних местных жителей смастерили плот и в протоке Воложки реки Волга вблизи села Рождествено Волжского района пытались пересечь реку. В процессе переправы подростки оказались в воде без спасательных жилетов, и один из них утонул», — говорится в сообщении межрегионального следственного управления на транспорте.
Следователи проводят проверку по факту гибели подростка. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске на одном из водоёмов пропал 19-летний молодой человек. Свидетели сообщили о его возможной гибели. После поступления информации спасатели выехали к указанному озеру. На месте специалисты оценили обстановку, а полиция направила запрос на привлечение водолазов. Поисковая операция продолжилась на акватории водоёма. Водолазы обследовали участок, где мог исчезнуть молодой человек.
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