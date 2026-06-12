Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о пожаре у Финляндского вокзала

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из фигурантов дела о пожаре в ангаре у Финляндского вокзала. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Под домашний арест до 8 августа 2026 года отправлен Андрей Смирнов — один из учредителей организации, арендовавшей помещение под химическое производство. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших гибель более двух лиц.

По версии следствия, обвиняемый и другие сотрудники компании не обеспечили соблюдение правил безопасности при работе с химическими веществами, что привело к взрыву паров ацетона.

Возгорание произошло 8 июня в ангаре на Минеральной улице. В результате обрушения конструкций и пожара погибли четыре человека, ещё двое пострадали. Следственный комитет продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.