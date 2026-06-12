Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о пожаре у Финляндского вокзала

Под домашний арест до 8 августа 2026 года отправлен Андрей Смирнов — один из учредителей организации, арендовавшей помещение под химическое производство. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших гибель более двух лиц.