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В Киеве и некоторых областях Украины включены сирены

Тревога с воздуха объявлена в украинской столице, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Источник: Аргументы и факты

Тревога с воздуха объявлена в украинской столице, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Кроме того, сирены включены в ряде областей Украины. Речь идёт о Волынской, Ровенской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.

По данным телеканала «Общественное», накануне вечером в Сумской области прогремел взрыв.

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

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