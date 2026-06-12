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На юге Ирана произошел взрыв

У побережья иранского города Сирик произошел взрыв, причина которого пока не установлена.

Источник: AP 2024

У побережья города Сирик на юге Ирана произошел взрыв, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ. Причина инцидента на данный момент не установлена.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что в ночь на пятницу Соединенные Штаты нанесут по Ирану «очень мощные» удары. Позднее он сообщил об отмене бомбардировок.

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