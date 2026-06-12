У побережья города Сирик на юге Ирана произошел взрыв, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранские СМИ. Причина инцидента на данный момент не установлена.
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