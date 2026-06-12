БПЛА ударили по передвижной акушерской комнате в Энергодаре

ВСУ нанесли удары беспилотниками по медсанчасти в Энергодаре Запорожской области, повреждена передвижная акушерская комната. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.
«Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — написал Максим Пухов в Max (цитата по ТАСС).
По информации главы города, первый удар пришелся по автомобилю КамАЗ — передвижной акушерской комнате. Пострадавших нет. Один БПЛА был сбит.
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