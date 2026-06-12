В Греции задержали грузовик с 5,5 млн контрабандных сигарет

Ранее в Австралии сотрудники департамента по охране климата, энергии, окружающей среды и воды изъяли свыше 100 тысяч живых экзотических тараканов. Эта операция стала крупнейшей конфискацией незаконно ввезённых беспозвоночных за всю историю страны. Среди обнаруженных насекомых находились аргентинские древесные тараканы дубия и мадагаскарские шипящие тараканы. Стоимость партии специалисты оценили примерно в 200 тысяч австралийских долларов. По данным ведомства, насекомых планировали использовать в качестве корма для рептилий. Власти отметили, что оба вида не проходили экологическую экспертизу и могут представлять угрозу для местной природы и сельского хозяйства.