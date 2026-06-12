Из Вьетнама депортировали россиянина по делу о незаконном вылове мидий

Ранее стало известно, что власти индонезийского округа Бадунг на острове Бали рекомендовали депортировать гражданина России. Россиянин, проживавший в курортном отеле района Печату с 9 по 23 мая, вызвал недовольство своим поведением. Мужчина неоднократно нарушал покой гостей и сотрудников, а также совершал поступки, угрожающие безопасности окружающих. Сейчас он находится на лечении в больнице. Его поведение связано с зависимостью от лекарств. Решение о его дальнейшей судьбе примет иммиграционная служба.