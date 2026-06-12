Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

В декабре 2025 года СК сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. По версии следствия, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, не менее 15 раз ударил ее ножом. В следственных органах РИА Новости рассказали, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а убитая работала стюардессой, они встречались несколько лет, а затем расстались.