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Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Двое полицейских стали фигурантами уголовного дела после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае, которая жаловалась полиции на насилие со стороны бывшего, но те игнорировали ее заявления, сообщил Следственный комитет.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, девушка жаловалась на физическое насилие с 2024 года.

В декабре 2025 года СК сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. По версии следствия, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, не менее 15 раз ударил ее ножом. В следственных органах РИА Новости рассказали, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а убитая работала стюардессой, они встречались несколько лет, а затем расстались.

Как установило следствие, до трагических событий девушка неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного, однако сотрудники полиции «достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений», не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В результате мужчине удалось избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

«Следователями… возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МВД также сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются «на надлежащее исполнение служебных обязанностей».

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