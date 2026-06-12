Полицейские из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

По данным следствия, девушка жаловалась на физическое насилие с 2024 года.
В декабре 2025 года СК сообщил о задержании в Петербурге мужчины по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой нашли в отеле в Дубае. По версии следствия, фигурант, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, не менее 15 раз ударил ее ножом. В следственных органах РИА Новости рассказали, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а убитая работала стюардессой, они встречались несколько лет, а затем расстались.
Как установило следствие, до трагических событий девушка неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного, однако сотрудники полиции «достоверно зная о наличии оснований, указывающих на возможное совершение в отношении девушки преступлений», не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел. В результате мужчине удалось избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».
«Следователями… возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального главка МВД также сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются «на надлежащее исполнение служебных обязанностей».