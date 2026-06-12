ВСУ четыре раза атаковали медсанчасть в Энергодаре

Силы ВСУ четыре раза атаковали район медсанчасти в Энергодаре, в результате чего была повреждена мобильная акушерская установка. Как сообщил мэр города Максим Пухов, данные инциденты произошли вечером 11 апреля.
Первый удар пришёлся по автомобилю марки «Камаз», используемому в качестве мобильной акушерской комнаты.
«Всего зафиксировано не менее трех прилетов по лечебному учреждению, один БПЛА сбит», — написал Пухов в «Максе».
Мэр особо отметил, что подобные атаки на медучреждения не являются случайными, а представляют собой заранее спланированную тактику, направленную на разрушение гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Суземка в Брянской области погибли два гражданских лица, в том числе директор Брянского биосферного заповедника Александр Никитенков.