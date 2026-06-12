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Американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия в небе над ОАЭ

Американский истребитель F-35, пролетая близ Ормузского пролива, подал сигнал бедствия.

Источник: Аргументы и факты

Истребитель F-35, принадлежащий вооруженным силам США, передал сигнал бедствия в воздушном пространстве Объединенных Арабских Эмиратов.

В течение ночи самолет, пролетая над территорией ОАЭ близ Ормузского пролива, передал кодовый сигнал 7700, указывающий на возникновение чрезвычайной или аварийной ситуации на борту.

Обычно данный сигнал свидетельствует о технических неисправностях, сбоях в работе систем или проблемах со здоровьем экипажа.

После передачи сигнала самолет совершил круг и вернулся в международный аэропорт Абу-Даби. Причина инцидента пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что британские власти из-за дефицита бюджета могут отказаться от закупки американских истребителей F-35A, которые могут нести тактические термоядерные авиабомбы B61−12.

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