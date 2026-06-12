В Санкт-Петербурге второй раз за июнь разыскивают 16-летнего подростка

Ранее Life.ru писал, что в Сочи уже две недели длятся поиски 21-летнего Руслана, который загадочно пропал после похода в район Ореховских водопадов. Молодой человек отправился в путешествие 21 мая и планировал вернуться на следующий день. Но 22 мая перестал выходить на связь. Не исключено, что после водопада он мог пойти дальше — в сторону хребта.