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В Санкт-Петербурге второй раз за июнь разыскивают 16-летнего подростка

В Санкт-Петербурге второй раз за июнь разыскивают 16-летнего подростка. Новая заявка поступила в поисковый отряд «ЛизаАлерт» спустя сутки после того, как юношу нашли в Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Источник: Life.ru

Девятого июня поиски Дмитрия Кузнецова завершились в другом регионе. На следующий день около полудня он вышел из дома и не вернулся. Это уже второе обращение о его розыске с начала месяца. Поисковые мероприятия продолжаются. В отряде допускают, что подросток может находиться за пределами Санкт-Петербурга.

Согласно ориентировке, рост пропавшего составляет 185 сантиметров. В день исчезновения на нём были камуфляжные куртка и брюки, чёрная футболка и берцы.

Ранее Life.ru писал, что в Сочи уже две недели длятся поиски 21-летнего Руслана, который загадочно пропал после похода в район Ореховских водопадов. Молодой человек отправился в путешествие 21 мая и планировал вернуться на следующий день. Но 22 мая перестал выходить на связь. Не исключено, что после водопада он мог пойти дальше — в сторону хребта.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.