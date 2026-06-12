Соседи Усольцевых раскрыли, что было в день исчезновения семьи

Новая активная фаза поисков Усольцевых на Кутурчинском Белогорье вновь не принесла результата. Пропавших не нашли. Корреспондент krsk.aif.ru побывала в городе, где жила семья, и расспросила соседей о том, что происходило с Усольцевыми в день их отъезда путешествие к Камню желаний.
Усольцевы хотели развестись?
В свое последнее путешествие супруги Усольцевы с пятилетней Ариной уехали из пригорода Красноярска — Сосновоборска. Основное время семья жила здесь в центре города, в панельной пятиэтажке.
Многие из жильцов их прекрасно помнят. Только отзывы о семье сильно разнятся. Одна из соседок, пожелавшая остаться не названной, сказала страшные вещи.
«Я почти уверенна, что это — заказное убийство. Ирина была очень злой, многие ее не любили. Видимо, кого-то сильно обидела. Она часто ругалась с мужем, кричала на дочку. Тот уезжал из дома на несколько дней. Сергей — хороший человек, богатый, у меня в его компании знакомый работает, я дочек его хорошо знаю. Не найдут уже их», — поделилась своим мнением женщина.
По словам соседки, и перед поездкой у супругов Усольцевых был конфликт.
«Вы знаете, как они в последний день ругались? Вы не представляете, я в окошко смотрела… Я видела, как он залетел в свою машину и уехал. Они в последнее время до развода прям. Потом Сережа приехал, сбегал в магазин. Про это же полиция расспрашивала», — уверяет собеседница.
Но эти слова другие соседи не подтверждают. Большинство утвреждает, что, семья была вполне обычной, нескандальной.
Были подозрительные люди во дворе дома Усольцевых?
«Приветливые они, муж спокойный, девочка веселая. Хорошая семья. В тот день видел, как собирались в поездку, вещи в машину грузили — пару сумок», — сказал сосед по подъезду Денис.
«Ирина была улыбчивая, притягательная. Никогда она не выглядела усталой, замученной. Мужа ее я не особо часто видела», — рассказала жительница дома.
Рядом со двором есть небольшой магазин, там Усольцевых хорошо знали.
«Аришка часто прибегала за мороженным вместе с Ирой. Потом с девочкой видела и брата, которого по телевизору показывают. Сергей заходил за покупками. Часто брал арахис со вкусом васаби, а в последнее время — стограммовые бутылочки с алкоголем», — вспомнила продавщица магазина Наталья.
После исчезновения семьи в дом приходили следователи, опрашивали жильцов.
«Ни до пропажи, ни после никаких подозрительных незнакомых людей не видел у нас. А живем мы здесь уже 10 лет, всех знаю почти. Ни с мистикой, ни с криминалом их исчезновение связать не могу», — сказал сосед Сергей.
Ранее мы рассказывали, что рядом с панелькой так и остается припаркованным автомобиль Усольцевых. А на их квартире висит объявление о долгах за коммунальные услуги, которые могут на днях отключить.
Напомним, семья Усольцевых 28 сентября 2025 года отправилась на прогулку по туристической тропе в районе Минской петли и не вернулась. До 12 октября их искало больше полутора тысяч человек. Затем на место выезжали группы спасателей, полицейских и следователей. Ничего не нашли.
Новая активная фаза поисков прошла с 4 по 9 июня 2026 года. В ней приняли участие 80 человек, но посторонних в Кутурчин не пускали. После окончания операции в СК заявили, что были найдены какие-то вещи, среди них сломанная палка для скандинавской ходьбы. Данил Баталов участия в поисках не принимал, так как его о них не предупредили.